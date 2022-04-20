Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів проголошення і освячення меча.

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Ця важлива для культури України подія відбулась за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства оборони України, а також Національного заповідника "Софія Київська".

Освячення репліки меча Сагайдасного / фото Міністерства культури

Цей меч є уособленням оборони рідної землі від загарбників. Вкрай символічно, що у ці дати його репліка була освячена. До того ж саме 20 квітня виповнюється 400 років з дня упокоєння гетьмана Петра Сагайдачного. Нагадаю, у планах МКІП до цієї дати було привезти оригінал меча з Кракова для експонування в Україну, але через війну це стало неможливим. Проте, попри сумні події, стало можливим інше,

– прокоментував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Історія меча Сагайдачного

Польський королевич Владислав IV Ваза подарував меч українському гетьману Петру Конашевич-Сагайдачному за перемогу над турками під Хотином у 1621 році. Його вважають символом оборони рідної Землі від загарбників. Оригінал меча зберігають у Музейному комплексі "Королівський замок на Вавелі" в Кракові.

Копія меча Сагайдачного

У 2018 році була виготовлена копія цього меча. ЇЇ зберігали на флагмані Військово-Морських сил Збройних сил України – фрегаті "Гетьман Сагайдачний".

Репліку меча Сагайдасного освятили у Софіївському соборі / фото Міністерства культури

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України корабель вивели з ладу в Миколаєві, аби його не знищили окупанти. Копію доставили у Софійський собор у Києві після перемоги українського народу над армією Росії у Битві за Київ.

Сьогодні, як і у часи героїчної доби Сагайдачного, українці стали свідками та учасниками боротьби українського народу за свободу, а наші Збройні Сили здобувають у переможних битвах світове визнання,

– зазначили у міністерстві.

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