Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post. Стоит отметить, что ранее угрожал уйти в отставку также министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

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В Израиле три министра подали в отставку

Кроме министра национальной безопасности, заявления об отставке подали министр наследия Амихай Элияху и министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф.

Бездумное одобрение соглашения с террористической организацией ХАМАС, которая предусматривает освобождение сотен убийц с кровью мужчин, женщин и детей на руках – в частности в Иерусалиме, Иудеи и Самарии – является позорной капитуляцией,

– говорится в заявлении партии.

Там также отметили, что соглашение лишает ЦАХАЛ трудно завоеванных достижений в войне, предусматривает вывод войск из сектора Газа и прекращает боевые действия, капитулируя перед ХАМАСом.

В своем официальном заявлении об отставке премьер-министру Бен-Гвир выразил личную благодарность Беньямину Нетаньяху и заявил, что правительство сделало "замечательные вещи". В то же время министр национальной безопасности заявил, что его политсила не вернется "за правительственный стол" без "полной победы над ХАМАСом и полной реализации целей войны".

Напомним, после того, как ХАМАС передал список заложников, которых планируется освободить 19 января, Израиль заявил, что прекращает огонь в секторе Газы. Перемирие начало действовать в 11:15 по местному времени.