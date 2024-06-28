Важно понимать, что это двустороннее соглашение. Определенные обязательства, чтобы она продолжалась, должен выполнять не только Евросоюз, но и наше государство. Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что Украина, определив курс к евроинтеграции, должна выполнить много задач, чтобы стать частью ЕС.

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Соглашение между Украиной и ЕС

По словам Вигиринского, Украина подписав соглашение с ЕС, согласилась выполнять все пункты, которые прописаны в этом документе. Одним из них является пункт о ценностях Евросоюза, где основным тезисом является уважение ко всем гражданам, в том числе и нацменьшинств.

Мы не совсем правильно поняли это соглашение, которое касается обязательств оказания взаимной помощи. Оно заключается в том, что все условия являются производными от нашего евроинтеграционного стремления,

– сказал он.

Стремление Украины стать частью Европейского союза невозможно без перестройки внутренней организации в государстве. Политолог отметил, что понятие человеческое достоинство, свобода, демократия не являются вторичными для вступления в ЕС.

Вся наша жизнь не отдельные реформы. В Евросоюзе будут оценивать все элементы украинской жизни с позиции соответствия их правилам,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Он считает, если Украина не реализует видоизменения внутри своего общества в соответствии с критериями стран Европейского Союза, то подписанные обязательства в сфере безопасности могут быть невыполнены.

"В соглашении (между Украиной и ЕС – 24 Канал) написано, что его надо рассматривать как часть дороги к членству в Европейском Союзе. Это постоянное требование", – высказался политолог.

Предостережения Европейского Союза

В ЕС, принимая новых членов, есть опасения приобщить страны с "нестабильной демократией", где общество и политические элиты, например, в Европарламент могут выбрать ненадежных кандидатов.

Просто после подписания документа о членстве в ЕС осознанность правильных решений не появиться. Оно требует длительного ментального переосмысления украинцами того, что для них раньше казалось привычным, а для либерально-демократического мира неприемлемо,

– отметил Андрей Вигиринский.

Он добавил, что вступление Украины в ЕС может быть длительным процессом с учетом стресса из-за фактора войны и постсоветского периода развития экономики. Требования для вступления в Евросоюз не ограничиваются только выполнением реформ – они зависят от ментального роста каждого украинца.