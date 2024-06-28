Важливо розуміти, що це двостороння угода. Певні зобов'язання, щоб вона тривала, має виконувати не лише Євросоюз, але й наша держава. Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що Україна, визначивши курс до євроінтеграції, має виконати багато завдань, щоб стати частиною ЄС.

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Угода між Україною та ЄС

За словами Вігірінського, Україна підписавши угоду з ЄС, погодилась виконувати всі пункти, які прописані в цьому документі. Одним з них є пункт про цінності Євросоюзу, де основною тезою є повага до всіх громадян, зокрема і нацменшин.

Ми не зовсім правильно зрозуміли цю угоду, яка стосується зобов'язань надання взаємної допомоги. Вона полягає в тому, що усі умови є похідними від нашого євроінтеграційного прагнення,

– сказав він.

Прагнення України стати частиною Європейського союзу неможливе без перебудови внутрішньої організації у державі. Політолог наголосив, що поняття людська гідність, свобода, демократія не є вторинними для вступу у ЄС.

Все наше життя не окремі реформи. У Євросоюзі будуть оцінювати всі елементи українського життя з позиції відповідності до їхніх правил,

– наголосив Андрій Вігірінський.

Він вважає, якщо Україна не реалізує видозміни всередині свого суспільства відповідно до критерій країн Європейського Союзу, то підписані зобов'язання у сфері безпеки можуть бути невиконані.

"В угоді (між Україною та ЄС – 24 Канал) написано, що її треба розглядати як частину дороги до членства у Європейському Союзі. Це постійна вимога", – висловився політолог.

Перестороги Європейського Союзу

У ЄС, приймаючи нових членів, є побоювання долучити країни із "нестабільною демократією", де суспільство та політичні еліти, наприклад, до Європарламенту можуть обрати ненадійних кандидатів.

Просто після підписання документа про членство у ЄС усвідомленість правильних рішень не з'явитися. Воно потребує довготривалого ментального переосмислення українцями того, що для них раніше здавалось звичним, а для ліберально-демократичного світу є неприйнятним,

– зазначив Андрій Вігірінський.

Він додав, що вступ України в ЄС може бути довготривалим процесом з урахуванням стресу через фактор війни та пострадянський період розвитку економіки. Вимоги для вступу у Євросоюз не обмежуються лише виконанням реформ – вони залежать від ментального зростання кожного українця.