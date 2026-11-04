"Настоящая сделка по дронам": Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о соглашении по дронам

Украина и Европейская комиссия обсуждают заключение отдельного соглашения Drone Deal – о сотрудничестве в сфере беспилотных летательных аппаратов. Ранее подписанное партнерство между Украиной и ЕС в оборонной промышленности частично охватывает эту сферу, однако не является полноценным соглашением о дронах.

Об этом сообщила советница аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Оксана Осадчая на форуме EU Accession Exchange Forum.

Что известно о переговорах по "Drone Deal"?

По словам советницы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, ранее подписанную совместную декларацию о партнерстве в сфере оборонной промышленности между Украиной и ЕС в СМИ называли Drone Deal. Однако этот документ не является тем отдельным соглашением о дронах, которое стремится заключить Украина.

Совместная декларация "Партнерство в сфере оборонной промышленности между ЕС и Украиной" (EU-Ukraine Defence Industrial Partnership) уже была подписана во время визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. В СМИ это подавали как drone deal между ЕС и Украиной – к сожалению, пока нет. Сейчас мы ведем переговоры с Еврокомиссией по этому поводу. Но это то, что мы хотели бы, это основа для нашей совместной защиты,

– сказала Осадчая.

Напомним, Европейская комиссия подтвердила, что Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров, которые оставались на пути к вступлению в ЕС. Прогресс в подготовке к членству зафиксирован в девяти разделах, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года.

В то же время ни в одном разделе не зафиксировали ухудшения или отката реформ. Хорошие или очень хорошие результаты Еврокомиссия отметила в десяти сферах, в частности в энергетике, цифровизации, образовании, сельском хозяйстве и таможне.

Впервые наивысшую оценку прогресса получили внешняя политика, безопасность и оборона, также положительно оценили работу антикоррупционных институтов. Следующей целью Украины является получение промежуточной оценки по бенчмаркам (IBAR) в начале 2027 года; для подготовки к этому этапу была создана совместная рабочая группа с ЕС.