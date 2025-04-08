Также привлекут одну из ведущих юридических компаний. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Какова позиция Украины по соглашению

По словам министра, с украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время поедет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения о минеральных ресурсах.

Он сказал, что Украина уже выработала свою позицию и видение относительно текста документа. По его мнению, соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обеих сторон, а также не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны,

– заявил Андрей Сибига.

Министр подтвердил, что будет выбрана одна из ведущих юридических компаний, которая будет сопровождать переговорный процесс. В состав делегации украинской стороны также попадет представитель Министерства иностранных дел Украины.

К слову, Bloomberg сообщало, что Киев готовится к важным переговорам с Вашингтоном относительно будущего соглашения об использовании природных ресурсов и послевоенное восстановление. В составе делегации – заместители министров экономики и юстиции.