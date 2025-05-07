В Раде рассказали, когда рассмотрят ратификацию соглашения о недрах

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Для того, чтобы вступить в силу оно должно пройти ратификацию в Верховной Раде.

Там рассказали, когда ратифицируют документ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Когда Рада рассмотрит ратификацию соглашения о полезных ископаемых

По данным нардепа, уже завтра, 8 мая, Верховная Рада соберется на экстренное заседание. В частности, на нем обсудят ратификацию соглашения о недрах. Железняк говорит, что обсуждение продлятся 20 минут и уверяет, что соглашение удастся ратифицировать без проблем.

Кроме этого, парламентарии планируют включить в повестку дня законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс и сократить сроки для внесения альтернативных законопроектов.

Стоит отметить, что принятие такого законопроекта необходимо для работы инвестиционного фонда в рамках соглашения о недрах. Первое чтение может состояться уже на следующей неделе.

Напомним, что ранее Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления, который будет привлекать глобальные инвестиции в украинскую экономику и сохранять право полного контроля ресурсов за Украиной.

Соглашение предусматривает равноправное партнерство, и, согласно ему, национальная собственность является защищенной.