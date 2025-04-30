Украина не предлагала правок в соглашение о недрах, – СМИ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы подписать с Украиной соглашение по полезным ископаемым. Однако Киев якобы предложил правки.

Впрочем, в СМИ говорят, что изменений в проект межправительственного соглашения по недрам с украинской стороны не предлагалось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

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Что известно о соглашении о полезных ископаемых

По данным собеседника "Общественного", Украина не предлагала правок в проект соглашения о полезных ископаемых. Стоит отметить, что вскоре должна состояться встреча украинской и американской делегаций, на которой обсудят детали договоренностей.

Источник издания отмечает, что сейчас Украина готова подписать документ. Впрочем, ранее СМИ сообщали, что между странами возникли споры.

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что якобы Украина внесла изменения в проект соглашения в последний момент. Он уточнил, что речь идет о той версии документа, которая была согласована Киевом и Вашингтоном в эти выходные. А также заверил, что с американской стороны не было никаких изменений.

Зато в издании отмечают, что Соединенные Штаты неожиданно выдвинули дополнительные требования. Они хотят, чтобы Украина подписала не только рамочный документ, но и полноценное соглашение о создании инвестфонда, которое еще должна ратифицировать Верховная Рада.