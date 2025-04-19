Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что Соединенные Штаты уже меняли проекты соглашения о полезных ископаемых. Однако пока кажется, что и Украина, и Штаты пришли к определенным компромиссам.

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Приблизит ли соглашение завершение войны

Как отметил Чаленко, Украина правильно сделала, когда воспользовалась услугами американской юридической компании. Это позволило отстоять все позиции, которые важны для нашего государства.

Результатом этого стал меморандум о намерениях по инвестициям в энергетические и природные ресурсы Украины. А финальный вариант соглашения Штаты могут хотеть подписать уже на следующей неделе.

Мы не можем быть уверенными, что документ, который, вероятно, будут побуждать нас подписать уже на следующей неделе, будет полностью соответствовать нашим национальным интересам. Именно поэтому важно, что есть контрольный этап – ратификация в Верховной Раде,

– отметил Чаленко.

Сейчас можно выражать осторожный оптимизм относительно этого процесса. На Западе искусственно разгоняли, что Украина якобы срывает договоренности о мире, потому что не подписывает соглашение. Но сейчас есть показательный прогресс в этой теме.

Также много вопросов относительно того, чего именно сейчас пытаются достичь Соединенные Штаты. Вероятно, они хотят, чтобы соглашение о полезных ископаемых было быстро подписано. После того там попытаются организовать прекращение огня. Но, как все будет работать – есть много вопросов. Россия банально не придерживается никаких договоренностей.

Осознаем подход США. Они считают, что надо на нынешнем этапе зафиксировать "прибыль". Они хотят показать американскому народу, что тема войны завершена. И Штаты еще и получили прибыль в виде сделки о минералах. Но это тема нарративов, а не реалий. В реальности война, вероятнее всего, продолжится. А Трамп просто хочет объявить себя победителем, который за 100 дней якобы завершил войну,

– считает Чаленко.

Напомним, недавно Трамп заявил, что, по его мнению, соглашение о полезных ископаемых будет подписано уже на следующей неделе. Он назвал конкретную дату.