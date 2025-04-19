Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що Сполучені Штати вже міняли проєкти угоди про корисні копалини. Однак наразі здається, що і Україна, і Штати дійшли до певних компромісів.

До теми США планують досягти повного припинення вогню в Україні за кілька тижнів, – Bloomberg

Чи наблизить угода завершення війни

Як наголосив Чаленко, Україна правильно зробила, коли скористалася послугами американської юридичної компанії. Це дозволило відстояти усі позиції, які важливі для нашої держави.

Результатом цього став меморандум про наміри щодо інвестицій в енергетичні та природні ресурси України. А фінальний варіант угоди Штати можуть хотіти підписати вже наступного тижня.

Ми не можемо бути впевненими, що документ, який, ймовірно, спонукатимуть нас підписати вже наступного тижня, повністю відповідатиме нашим національним інтересам. Саме тому важливо, що є контрольний етап – ратифікація у Верховній Раді,

– зазначив Чаленко.

Зараз можна висловлювати обережний оптимізм щодо цього процесу. На Заході штучно розганяли, що Україна буцімто зриває домовленості щодо миру, бо не підписує угоду. Але зараз є показовий прогрес у цій темі.

Також багато питань щодо того, чого саме зараз намагаються досягти Сполучені Штати. Ймовірно, вони хочуть, аби угода про корисні копалини була швидко підписана. Після того там спробують організувати припинення вогню. Але, як все працюватиме – є багато питань. Росія банально не дотримується ніяких домовленостей.

Усвідомлюємо підхід США. Вони вважають, що треба на нинішньому етапі зафіксувати "прибуток". Вони хочуть показати американському народу, що тема війни завершена. І Штати ще й отримали прибуток у вигляді угоди про мінерали. Але це тема наративів, а не реалій. В реальності війна, найімовірніше, продовжиться. А Трамп просто хоче оголосити себе переможцем, який за 100 днів буцімто завершив війну,

– вважає Чаленко.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що, на його думку, угода про корисні копалини буде підписана вже наступного тижня. Він назвав конкретну дату.