Как отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в разговоре с 24 Каналом, по итогам договоренностей Украины и США будут два соглашения. Речь идет о "рамочном меморандуме" и договоре о принципах заключения соглашения об Инвестиционном фонде восстановления Украины, который уже одобрен украинским правительством.

Важно Зеленский обыграл Трампа? Что получит Украина в соглашении с США о полезных ископаемых

Измены нет

Клочок объяснил, что "рамочное соглашение" не требует ратификации в парламенте. Это будет скрепление намерений между США и Украиной в будущем разрабатывать соглашение о фонде.

А дальше будут работать над документом рабочие группы, он будет ратифицирован в парламенте и будет иметь силу закона. В соглашении будут прописаны конкретные цифры по его объему, наполнению и т.п.,

– заметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Обратите внимание! Президент Украины уточнил детали соглашения, подчеркнув, что будет создан именно украинско-американский фонд, а не исключительно американский, как отмечалось в первой версии документа. Украина как совладельцем фонда, будет передавать 50% дохода от будущей добычи полезных ископаемых и редкоземельных металлов.

Также президент Украины подтвердил свой визит в Вашингтон. Важно, что Владимир Зеленский стремился к встрече с Трампом раньше, чем тот лично поговорит с Владимиром Путиным.

В любом случае имеем от Трампа немного недипломатическое приглашение, как он сказал: "Если хочет (Зеленский– 24 Канал), пусть приезжает, поговорим". Да, нам нужно ехать, оставив на заднем плане все дипломатические нормы, правила, традиции,

– подчеркнул он.

В этой ситуации, по мнению Клочка, мы должны работать с тем Трампом, какой есть. Он заинтересован в подписании соглашения, и его необходимо подписать. А потом уже нарабатывать конкретное соглашение, которое будет ратифицировано парламентом Украины и Конгрессом США.

Измены никакой не произошло. Это – тактическая победа Украины в переговорах с США. Трамп это уважает – когда с ними умеют говорить. Обратите внимание, сейчас даже россияне пищат. Лавров сделал ряд заявлений по поводу того, что ему не нравится позиция Трампа,

– сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что вопрос двигается, и есть осознание и принятие позиции по поддержке США, которая будет предоставляться Украине не в виде безвозвратной помощи, грантов, а в кредит. Украина готова на это.

Отметим, что глава Кабинета министров Денис Шмигаль сообщил, что правительства Украины и США согласовали финальный документ об экономическом сотрудничестве– Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины. По словам премьер-министра, это предварительный договор, предусматривающий юридическое действие– будущее создание инвестиционного фонда. Важно, что Украина и США на равных будут управлять фондом и наполнять его. Соглашение также содержит гарантии безопасности.