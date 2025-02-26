Як зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом, за підсумками домовленостей України та США будуть дві угоди. Йдеться про "рамковий меморандум" та договір про принципи укладання угоди щодо Інвестиційного фонду відбудови України, який вже схвалений українським урядом.

Важливо Зеленський обіграв Трампа? Що отримає Україна в угоді зі США про корисні копалини

Зради немає

Клочок пояснив, що "рамкова угода" не потребує ратифікації в парламенті. Це буде скріплення намірів між США та Україною в майбутньому розробляти угоду про фонд.

А вже далі будуть працювати над документом робочі групі, він буде ратифікований в парламенті і матиме силу закону. В угоді будуть прописані конкретні цифри щодо його обсягу, наповнення тощо,

– зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Зверніть увагу! Президент України уточнив деталі угоди, наголосивши, що буде створено саме українсько-американський фонд, а не виключно американський, як зазначалось у першій версії документа. Україна як співвласником фонду, передаватиме 50% доходу від майбутнього видобутку корисних копалин та рідкісноземельних металів.

Також президент України підтвердив свій візит у Вашингтон. Важливо, що Володимир Зеленський прагнув зустрічі із Трампом раніше, ніж той особисто поговорить з Владіміром Путіним.

У будь-якому випадку маємо від Трампа трішки недипломатичне запрошення, як він сказав: "Якщо хоче (Зеленський – 24 Канал), нехай приїжджає, поговоримо". Так, нам потрібно їхати, полишивши на задньому плані всі дипломатичні норми, правила, традиції,

– підкреслив він.

В цій ситуації, на думку Клочка, маємо працювати з тим Трампом, який є. Він зацікавлений в підписанні угоди, і її необхідно підписати. А потім вже напрацьовувати конкретну угоду, яка буде ратифікована парламентами України і Конгресом США.

Зради ніякої не відбулося. Це – тактична перемога України у переговорах зі Сполученими Штатами Америки. Трамп це поважає – коли з ними вміють говорити. Зверніть увагу, зараз навіть росіяни пищать. Лавров зробив низку заяв щодо того, що йому не подобається позиція Трампа,

– сказав Валерій Клочок.

Він додав, що питання рухається, та є усвідомлення і прийняття позиції щодо підтримки від США, яка буде надаватися Україні не у вигляді безповоротної допомоги, грантів, а в кредит. Україна на це готова.

Зазначимо, що глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль повідомив, що уряди України та США погодили фінальний документ про економічну співпрацю – Угоду про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. За словами прем'єр-міністра, це попередній договір, який передбачає юридичну дію – майбутнє створення інвестиційного фонду. Важливо, що Україна і США на рівних будуть управляти фондом та наповнювати його. Також угода містить гарантії безпеки.