Для этого пришлось изменить часть соглашения. Детали рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как будут решать споры

По словам Шмыгаля, новая версия соглашения предусматривает решение споров путем взаимных консультаций. В предыдущем варианте это было прописано в соответствии с американским законодательством.

Мы это убрали, чтобы соглашение действительно было партнерским. Это также важный момент, важное достижение нашей переговорной команды,

– подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в Вашингтон уже отправилась вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Сейчас команды дорабатывают окончательные детали, после чего договор могут подписать в течение ближайших суток. "Это действительно равноправное, хорошее международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины", – добавил Шмыгаль.

Однако это только первый шаг – позже необходимо заключить еще 2 соглашения: о создании фонда и его финансировании и наполнении.