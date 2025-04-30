Для цього довелося змінити частину угоди. Деталі розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Можуть підписати впродовж 24 годин: усе, що відомо про угоду щодо корисних копалин

Як вирішуватимуть суперечки

За словами Шмигаля, нова версія угоди передбачає вирішення суперечок шляхом взаємних консультацій. У попередньому варіанті це було прописано відповідно до американського законодавства.

Ми це прибрали, аби угода дійсно була партнерською. Це також важливий момент, важливе досягнення нашої переговорної команди,

– наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, до Вашингтона вже вирушила віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Наразі команди доопрацьовують остаточні деталі, після чого договір можуть підписати протягом найближчої доби. "Це дійсно рівноправна, гарна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток і відновлення України", – додав Шмигаль.

Однак це лише перший крок – пізніше необхідно укласти ще 2 угоди: про створення фонду та його фінансування й наповнення.