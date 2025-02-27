Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает 24 Канал. Американская помощь не была займом.

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Что убрали из текста соглашения

По словам Тихого, соглашение об ископаемых имеет рамочный характер – это первый шаг в сотрудничестве с США. Текст не содержит упоминаний ни о "долгах" Украины, ни о возмещении будущей помощи "два доллара за один".

Текст соглашения стал гораздо лучше. Для нас очень важно, что там нет упоминаний о долге Украины – ни о 500 миллиардах, ни о других каких-то долгах,

– отметил спикер.

Кроме того, договор предусматривает совместное использование фонда для инвестирования в реконструкцию Украины.

Напомним, Кабмин определил, что соглашение о редкоземельных ископаемых подпишет первый вицепремьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко или министр иностранных дел Андрей Сибига.