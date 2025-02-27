Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає 24 Канал. Американська допомога не була позикою.

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Що прибрали з тексту угоди

За словами Тихого, угода про копалини має рамковий характер – це перший крок у співпраці з США. Текст не містить згадок ні про "борги" України, ні про відшкодування майбутньої допомоги "два долари за один".

Текст угоди став набагато кращим. Для нас дуже важливо, що там немає згадок про борг України – ні про 500 мільярдів, ні про інші якісь борги,

– зазначив речник.

Окрім того, договір передбачає спільне використання фонду для інвестування в реконструкцію України.

Нагадаємо, Кабмін визначив, що угоду про рідкоземельні копалини підпише перший віцепрем’єр-міністр – міністерка економіки Юлія Свириденко або міністр закордонних справ Андрій Сибіга.