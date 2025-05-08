Соглашение о полезных ископаемых ратифицировали: в Верховной Раде ответили, что будет дальше

В четверг, 8 мая, Верховная Рада Украины поддержала ратификацию соглашения о полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда восстановления. Этот шаг открывает путь к следующему этапу – согласованию двух "технических" соглашений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в эфире телемарафона.

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Что означает ратификация соглашения о недрах

Давид Арахамия объяснил, что американское законодательство не требует ратификации соглашения о партнерстве с Украиной. Однако украинский парламент должен был ратифицировать это соглашение из-за его положений, касающихся налогов, сборов и взносов в инвестиционный Фонд восстановления.

Председатель фракции также выразил надежду, что уже в пятницу, 9 мая, законопроект о ратификации подпишет Владимир Зеленский.

После ратификации мы переходим ко второму этапу – правительственные наши переговорщики должны закончить процесс согласования и подписания двух других соглашений, более технических соглашений о создании совместного учреждения, где три на три будут решать об инвестиционных проектах, которые будет рассматривать и финансировать этот фонд. Три человека – с украинской стороны, три человека – с американской,

– добавил Арахамия.

Политик отметил, что, по предварительным оценкам, эти процессы могут длиться до месяца.

Мы надеемся, что уже к осени Фонд будет сформирован и начнет работать,

– подытожил Давид Арахамия.

По словам нардепа, новость о ратификации соглашения уже привлекла внимание иностранных инвесторов не только из США, но и из Великобритании, Франции и других стран.

Напомним, в ночь на 1 мая Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина. Этот документ предусматривает привлечение глобальных инвестиций в украинскую экономику, сохраняя полный контроль за ресурсами за Украиной.