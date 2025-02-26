Такое мнение 24 Канала выразил экспосол США при НАТО и бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер, отметив, что некоторые заявления Трампа действительно резкие. Однако соглашение будет выгодно обеим странам.

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Чем важно соглашение о редкоземельных металлах

По мнению экспредставителя, подписание соглашения о редкоземельных металлах свидетельствовало бы о партнерстве между Украиной и США. Сейчас Украина не может самостоятельно развивать и использовать эти ресурсы, нашей стране сейчас нужна военная поддержка.

Мы можем помочь превратить эти ресурсы в ту ценность, которую они представляют, и получить за это продолжение военной поддержки для Украины. Это также сделает США заинтересованными и преданными безопасности Украины, поскольку наши собственные интересы будут с этим связаны,

– объяснил он.

В то же время Волкер заметил, что со временем события могут измениться. Несмотря на это идея о соглашении сегодня эффективна, она подчеркнет сотрудничество США и Украины в военных усилиях и экономическом обновлении.

По его словам, сейчас США лишились возможности оказывать военную поддержку нашей стране благодаря средствам налогоплательщиков. Поэтому благодаря соглашению о полезных ископаемых Украина может получить поддержку в Палате представителей, Сенате и президенту США.

Важно! Кабмин уже одобрил подписание соглашения из США. Она будет иметь 6 ключевых позиций, в частности, создание Инвестиционного фонда восстановления. Кроме того, в соглашении учтены украинские обязательства внутри евроинтеграционного процесса.

Трамп считает, что американские налогоплательщики не должны были тратить 100 миллиардов долларов на то, чтобы Украина "выжила", и при этом не иметь плана для завершения войны. Президент США видит все как транзакцию. Поэтому он предложил этот план разделения выгоды от украинских природных ресурсов.

Однако, по словам экспредставителя, Украина своей борьбой защищает Европу от российской агрессии.

Украина оказывает большую услугу и это общий интерес, чтобы Украина победила российские войска и стала полноценной частью трансатлантического сообщества,

– подчеркнул Волкер.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что соглашение с США обязательно должно включать гарантии безопасности. Они уже появились в 10 пункте документа.