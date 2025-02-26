Об этом 24 Канала рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что с любой страной мира у нас будут только партнерские отношения, ведь дружественных не существует. Каждому государству важно получать прибыль и польза от сотрудничества друг с другом.

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Связи Украины с партнерами

Андрей Городницкий считает, что основной целью украинской дипломатии и власти должно быть развитие Украины.

Несмотря на опасения, что США прекратит помощь нашему государству, по мнению политического эксперта, там есть огромное количество предохранителей, которые будут тормозить какие-либо диктаторские или тоталитарные направления власти.

Большинство Конгресса и Сената (США– 24 Канал) за Украину. Все в шоке от риторики и слабости их президента. У Дональда Трампа проблемы. Он не знает, как правильно сейчас построить свою риторику, чтобы подписать соглашение с россиянами, но не выглядеть слабаком,

– сказал он.

Трамп, вероятно, стремится сделать какой-нибудь радикальный шаг для прекращения огня в Украине. Если ему это не удастся, то президента США может ожидать политический провал.

Отношения между Украиной и США будут на высоком уровне. Никто Украину не будет бросать. Я уверен, что с каждым годом будет более мощная поддержка и инвестиции, даже несмотря на таких политиков, как Дональд Трамп,

– высказался он.

К слову, президент США избегает конкретики по гарантиям безопасности для Украины, заявляя, что ответственность за это во многом должна взять на себя Европа. Он также утверждает, что Россия "не вернется" в Украину после достижения мирного соглашения, но не уточняет детали. Кроме того, Трамп считает, что США потратили на помощь Украине слишком много по сравнению с Европой, поэтому настаивает на перераспределении финансовой нагрузки.