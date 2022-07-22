россия подписала аналогичный документ с ООН и Турцией. Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем объяснил, что у оккупантов не было другого выхода, кроме как подписать это соглашение.

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Причиной стал остров Змеиный

Мустафа Найем подчеркнул, что экспорт зерна из Украины – это почти миллиард долларов ежемесячно, которые пойдут на поддержку экономики и Вооруженных Сил. Кроме того, аграрии смогут не только продать урожай, но и получить средства для следующей посевной кампании.

Что бы там ни утверждала россия, подписание этого соглашения не является их актом доброй воли. Позиции оккупантов на переговорах существенно ослабила потеря контроля над островом Змеиный. Сейчас на нем развевается украинский флаг.

Замминистра инфраструктуры подчеркнул, что все документы, которые подписали в Стамбуле, будут опубликованы в полном объеме – никаких тайных договоренностей по зерну нет.

Подписанный текст договоренностей будет обнародован в полном объеме. Никаких других закрытых выписок, протоколов, документов и бумажек на коленке не существует. При этом ни одной подписи украинской стороны рядом с подписью оккупантов не стоит. Документ подписан представителями Турции, ООН и Украиной. С нашей стороны подпись поставил Министр инфраструктуры Александр Кубраков,

– подчеркнул Найем.

Также замминистра инфраструктуры подчеркнул, что подписанный документ не предусматривает ослабления санкций против россии.

Кроме того, Найем отметил, что соглашение никак не влияет на действия Вооруженных Сил Украины, которые продолжат борьбу с оккупантами.

Еще одна немаловажная деталь – контролировать порты, из которых предполагается вывоз зерна, будет осуществлять исключительно Украина.

В Стамбуле подписали соглашение о вывозе зерна

22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашения по экспорту зерна из Украины. Согласно этому соглашению:

разминирования портов не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры;

в состав координационного центра, наблюдающего за выходом судов из Украины, войдут представители Украины, россии, Турции и ООН;

полноценной движение судов может начаться через несколько недель.

Срок действия соглашения – 120 дней. Однако его можно продлить.

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