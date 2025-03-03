Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на республиканца Брайана Фицпатрика и главу Офиса президента Андрея Ермака.

Смотрите также "Возвращаем все и даже больше": Трамп назвал соглашение об украинских ископаемых не мертвым

Стороны движутся к решению, – Ермак

Фицпатрик сообщил о возвращении к разговорам по соглашению.

Я только что имел длительную и продуктивную беседу тет-а-тет с главой администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки,

– написал республиканец.

По его словам, подписание соглашения приведет к "прочному долгосрочному экономическому партнерству" между США и Украиной, а также к помощи в сфере безопасности.

Информацию о разговоре относительно соглашения подтвердил также и Ермак.

"Говорил с членом Палаты представителей Конгресса США, республиканцем Брайаном Фицпатриком. Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам", – написал он.

По его словам, взаимопонимание есть, и стороны движутся к решению, которое должны принять Зеленский и Трамп.