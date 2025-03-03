Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на республіканця Браяна Фіцпатріка та главу Офісу президента Андрія Єрмака.

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Сторони рухаються до рішення, – Єрмак

Фіцпатрік повідомив про повернення до розмов щодо угоди.

Я щойно мав тривалу та продуктивну розмову тет-а-тет з главою адміністрації президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Цю угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни,

– написав республіканець.

За його словами, підписання угоди призведе до "міцного довгострокового економічного партнерства" між США та Україною, а також до допомоги у сфері безпеки.

Інформацію про розмову щодо угоди підтвердив також і Єрмак.

"Говорив з членом Палати представників Конгресу США, республіканцем Браяном Фіцпатріком. Обговорювали питання руху до справедливого миру та угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам", – написав він.

За його словами, взаєморозуміння є, і сторони рухаються до рішення, яке мають ухвалити Зеленський і Трамп.