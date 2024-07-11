Согласно тексту договора, Румыния обещает передать нам еще одну систему Patriot, поддерживать Украину с нынешней динамикой, а также способствовать быстрому транзиту техники в нашу страну.

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Соглашение по безопасности с Румынией

Кроме системы Patriot, особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО.

Официальный Бухарест вместе с партнерами также будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов, способствуя таким образом коалиции возможностей военно-воздушных сил. Румыния будет поддерживать оборонную промышленность нашей страны,

– говорится на сайте президента.

Отдельные блоки документа касаются разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и восстановления Украины. Также соглашение включает механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной атаки России.

К слову, также в Вашингтоне Зеленский подписал соглашение по безопасности с Польшей. Среди ключевых положений документа – обязательства Варшавы предоставлять военную помощь. Кроме этого Польша также рассмотрит возможность предоставления Украине не менее дополнительной эскадрильи МиГ-29.