Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Потенциальные риски сделки Трампа и Путина по Украине

Так, издание отмечает, что война России против Украины не является вопросом "жизни или смерти" для США и американцев, которые стоят перед экономическими трудностями из-за инфляции. Однако война имеет ключевое значение для стран Восточной Европы и Балтии, которые уже существенно увеличили свои расходы на оборону, осознавая серьезность угрозы.

Позволив Путину сохранить оккупированные им земли, партнеры Украины позволят ему продолжить отмену порядка, сложившегося после 1989 года. The Times пишет, что Европа вероятно не сможет остановить Трампа в принятии решений по Украине, но способна повлиять на них.

"У нее, безусловно, есть власть и ответственность, чтобы поддерживать Киев. Великобритания должна продолжать возглавлять эти усилия, а Белый дом должен убедиться, что его союзники готовы продолжать оказывать помощь и оружие украинским силам", – отмечается в материале.