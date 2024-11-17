Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Потенційні ризики угоди Трампа і Путіна щодо України

Так, видання зауважує, що війна Росії проти України не є питанням "життя чи смерті" для США та американців, які постають перед економічними труднощами через інфляцію. Проте війна має ключове значення для країн Східної Європи та Балтії, які вже суттєво збільшили свої витрати на оборону, усвідомлюючи серйозність загрози.

Дозволивши Путіну зберегти окуповані ним землі, партнери України дозволять йому продовжити скасування порядку, що склався після 1989 року. The Times пише, що Європа ймовірно не зможе зупинити Трампа у прийнятті рішень щодо України, але здатна вплинути на них.

"У неї, безумовно, є влада і відповідальність, щоб підтримувати Київ. Велика Британія має продовжувати очолювати ці зусилля, а Білий дім має переконатися, що його союзники готові продовжувати надавати допомогу і зброю українським силам", – зазначається у матеріалі.