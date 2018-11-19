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      Соглашение о Brexit: при каких условиях Испания поддержит проект документа

      22 Читати новину українською
      Полуостров Гибралтар
      Полуостров Гибралтар / Фото из открытых источников

      В понедельник, 19 ноября, Совет ЕС поддержал со стороны Евросоюза проект соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения. 25 ноября состоится внеочередной саммит лидеров государств-участников по этому вопросу. Испания согласует проект документа только тогда, когда будут проведены специальные переговоры относительно Гибралтара.

      Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

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      "Мы хотим четко дать толкование текста соглашения: переговоры между Соединенным Королевством и Европейским Союзом не касаются Гибралтара. Предстоящие переговоры по этим территориям – это отдельные переговоры", – прокомментировал глава МИД Испании Жозеп Боррель.

      Жозеп Боррел
      Глава министерства иностранных дел Испании Жозеп Боррель

      Министр отметил, что пока не будет конкретных изменений в вопросе Гибралтара, не стоит надеяться и на прогресс в вопросе Brexit. О возможном блокировании или ветировании соглашения пока речь не идет.

      Что такое Гибралтар?Спорная территория между Великобританией и Испанией, расположенная на юге Пиренейского полуострова. Руководит территорией губернатор, которого назначает королева Великобритании. В основном Гибралтар пользуется внутренним самоуправлением, имеющим собственный парламент и правительство. Великобритания отвечает за оборону полуострова и международную политику. Благодаря успешной экономике Гибралтар является одной из богатейших территорий Европейского союза.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Напомним, в 2017 году испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Гарсиа-Маргалло заявил, что Испания будет добиваться права совместного владения над Гибралтаром с Великобританией после того, как страна выйдет из Евросоюза.

      Теги: Новости политики Евросоюз Великобритания Brexit
      Источник: 24 Канал
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