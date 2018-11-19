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      Угода про Brexit: за яких умов Іспанія підтримає проект документу

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      Півострів Гібралтар
      Півострів Гібралтар / Фото із відкритих джерел

      У понеділок, 19 листопада, Рада ЄС підтримала з боку Євросоюзу проект угоди про умови виходу Британії з об'єднання. 25 листопада відбудеться позачерговий саміт лідерів держав-учасниць щодо цього питання. Іспанія погодить проект документу лише тоді, коли будуть проведені спеціальні переговори щодо Гібралтару.

      Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

      Читайте також: Як британці сприймають скандал навколо угоди Brexit: коментар журналіста

      "Ми хочемо чітко дати тлумачення тексту угоди: переговори між Сполученим Королівством та Європейським Союзом не стосуються Гібралтару. Майбутні переговори щодо цих територій – це окремі переговори" – прокоментував голова МЗС Іспанії Жозеп Боррель.

      Жозеп Боррел
      Голова міністерства закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель

      Міністр зазначив, що поки не буде конкретних змін у питанні Гібралтару, не варто сподіватися й на прогрес у питанні Brexit. Про можливе блокування чи ветування угоди наразі не йдеться. 

      Що таке Гібралтар? Спірна територія між Великобританією та Іспанією, що розташована на півдні Піренейського півострова. Керує територією губернатор, якого призначає королева Великої Британії. Здебільшого Гібралтар користується внутрішнім самоуправлінням, має власний парламент і уряд. Велика Британія відповідає за оборону півострова і міжнародну політику. Завдяки успішній економіці Гібралтар є однією з найбагатших територій Європейського союзу.

      Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Нагадаємо, у 2017 році іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Гарсіа-Маргалло заявив, що Іспанія буде домагатися права спільного володіння над Гібралтаром з Великобританією після того, як країна вийде з Євросоюзу.

      Теги: Євросоюз Новини політики Великобританія Brexit
      Джерело: 24 Канал
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