Соглашение об ассоциации с ЕС: правительство утвердило одно из условий

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект "Географические указания в Украине", который финансируется Европейским Союзом.

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина обязалась с 2026 года отказаться от использования защищенных географических указаний для продуктов отечественного производства. Об этом сообщает "Европейская правда".

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Евросоюз предоставил Украине переходный период в десять лет. Таким образом, 20-25 год станет последним, когда на полках украинских магазинов можно будет встретить "коньяк", произведенный в Одесской области, или "пармезан" родом с Полтавщины. Украине придется пересмотреть более 3000 таких названий.

Первыми украинскими продуктами с географическими указаниями будут:

Вино – защищенное название происхождения "Шабский". Вино – защищенное название происхождения "Ялпуг". Сыр – защищенное название происхождения "Гуцульская овечья брынза". Арбуз – защищенное название происхождения "Херсонский арбуз". Черешня – защищенное название происхождения "Мелитопольская черешня". Мед – защищенное географическое указание "Карпатский мед". Вино – защищенное географическое указание "Закарпатье". Вино – защищенное географическое указание "Белгород-Днестровский".



Что такое географическое указание?Это обозначения, используемые на товарах, которые имеют определенное географическое происхождение и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно этим местом происхождения.



Чаще всего географическое указание включает название места происхождения товаров – сыр Рокфор, Грузинские вина, Швейцарские часы.