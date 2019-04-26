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      Соглашение об ассоциации с ЕС: правительство утвердило одно из условий

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      Договоренности между Украиной и ЕС
      Договоренности между Украиной и ЕС / golosherson.co.ua

      Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект "Географические указания в Украине", который финансируется Европейским Союзом.

      В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина обязалась с 2026 года отказаться от использования защищенных географических указаний для продуктов отечественного производства. Об этом сообщает "Европейская правда".

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      Евросоюз предоставил Украине переходный период в десять лет. Таким образом, 20-25 год станет последним, когда на полках украинских магазинов можно будет встретить "коньяк", произведенный в Одесской области, или "пармезан" родом с Полтавщины. Украине придется пересмотреть более 3000 таких названий.

      Первыми украинскими продуктами с географическими указаниями будут:

      1. Вино – защищенное название происхождения "Шабский".
      2. Вино – защищенное название происхождения "Ялпуг".
      3. Сыр – защищенное название происхождения "Гуцульская овечья брынза".
      4. Арбуз – защищенное название происхождения "Херсонский арбуз".
      5. Черешня – защищенное название происхождения "Мелитопольская черешня".
      6. Мед – защищенное географическое указание "Карпатский мед".
      7. Вино – защищенное географическое указание "Закарпатье".
      8. Вино – защищенное географическое указание "Белгород-Днестровский".


      Что такое географическое указание?Это обозначения, используемые на товарах, которые имеют определенное географическое происхождение и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно этим местом происхождения.

      Чаще всего географическое указание включает название места происхождения товаров – сыр Рокфор, Грузинские вина, Швейцарские часы.

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      Теги: Евросоюз Новости Украины Новости политики Соглашение об ассоциации
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