Угода про асоціацію з ЄС: уряд затвердив одну з умов
Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік пріоритетних географічних зазначень, над реєстрацією яких працюватиме проект "Географічні зазначення в Україні", що фінансується Європейським Союзом.
Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася з 2026 року відмовитися від використання захищених географічних зазначень для продуктів вітчизняного виробництва. Про це повідомляє "Європейська правда".
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Євросоюз надав Україні перехідний період у десять років. Таким чином, 2025 рік стане останнім, коли на полицях українських магазинів можна буде зустріти "коньяк", який вироблено в Одеській області, або "пармезан" родом з Полтавщини. Україні доведеться переглянути понад 3000 таких назв.
Першими українськими продуктами з географічними зазначеннями будуть:
- Вино – захищена назва походження "Шабський".
- Вино – захищена назва походження "Ялпуг".
- Сир – захищена назва походження "Гуцульська овеча бринза".
- Кавун – захищена назва походження "Херсонський кавун".
- Черешня – захищена назва походження "Мелітопольська черешня".
- Мед – захищене географічне зазначення "Карпатський мед".
- Вино – захищене географічне зазначення "Закарпаття".
- Вино – захищене географічне зазначення "Білгород-Дністровський".
Що таке географічне зазначення?Це позначення, які використовуються на товарах, які мають певне географічне походження і мають властивості, репутацію або характерні особливості, зумовлені переважно цим місцем походження.
Найчастіше географічне зазначення включає назву місця походження товарів – сир Рокфор, Грузинські вина, Швейцарські годинники.