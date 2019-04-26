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      Угода про асоціацію з ЄС: уряд затвердив одну з умов

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      Домовленості між Україною та ЄС
      Домовленості між Україною та ЄС / golosherson.co.ua

      Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік пріоритетних географічних зазначень, над реєстрацією яких працюватиме проект "Географічні зазначення в Україні", що фінансується Європейським Союзом.

      Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася з 2026 року відмовитися від використання захищених географічних зазначень для продуктів вітчизняного виробництва. Про це повідомляє "Європейська правда".

      Читайте також: Рух до НАТО та ЄС: чого очікувати від Зеленського

      Євросоюз надав Україні перехідний період у десять років. Таким чином, 2025 рік стане останнім, коли на полицях українських магазинів можна буде зустріти "коньяк", який вироблено в Одеській області, або "пармезан" родом з Полтавщини. Україні доведеться переглянути понад 3000 таких назв.

      Першими українськими продуктами з географічними зазначеннями будуть:

      1. Вино – захищена назва походження "Шабський".
      2. Вино – захищена назва походження "Ялпуг".
      3. Сир – захищена назва походження "Гуцульська овеча бринза".
      4. Кавун – захищена назва походження "Херсонський кавун".
      5. Черешня – захищена назва походження "Мелітопольська черешня".
      6. Мед – захищене географічне зазначення "Карпатський мед".
      7. Вино – захищене географічне зазначення "Закарпаття".
      8. Вино – захищене географічне зазначення "Білгород-Дністровський".

      Що таке географічне зазначення?Це позначення, які використовуються на товарах, які мають певне географічне походження і мають властивості, репутацію або характерні особливості, зумовлені переважно цим місцем походження.

      Найчастіше географічне зазначення включає назву місця походження товарів – сир Рокфор, Грузинські вина, Швейцарські годинники.

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      Теги: Новини політики Новини України Євросоюз Угода про асоціацію
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