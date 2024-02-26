Ранее Украина подписала договоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Францией, Германией, Данией. А во вторую годовщину полномасштабного вторжения Владимир Зеленский заключил соглашения с главами Канады и Италии. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что соглашения по безопасности, которые подписывает Украина с западными государствами, принесут нашей стране большую пользу.

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Ускорят помощь Украине

Соглашения по безопасности, которые Украина принимает с западными государствами, должны действовать в течение 10 лет, они содержат положения о военной поддержке Украины, предоставлении техники, оборудования, оружия, обучении украинских военных, помощи в послевоенном развитии нашей страны.

Межгосударственные соглашения с отдельными странами смогут нам помочь. Украина получит доступ к технологиям, к документам, как принимаются решения в НАТО и вообще в европейских странах. В частности, насколько быстро имплементируются бизнес-решения в государственные учреждения, в частности относительно того, как уменьшить уровень коррупции,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

В рамках этих соглашений по безопасности решения по поддержке Украины должны приниматься оперативно.

"Чем меньше стран вовлечено в решение вопросов, тем быстрее будут приниматься решения в частности о выделении помощи денежной, гуманитарной, или военной", – подчеркнул Иван Ступак.

В то же время он отметил, что организациям, в частности НАТО, в состав, которых входит много стран, сложнее и дольше решать важные вопросы.

Ступак напомнил, что 5 статья НАТО (предусматривает оказание помощи со стороны других членов Альянса, если один из его участников подвергся военной агрессии – 24 Канал) была активирована всего один раз – после теракта, который совершила "Аль-Каида" в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

"Сейчас это также не сработает, потому что у жителей Баден-Бадена и Валенсии, к сожалению, нет желания собирать вещи и ехать воевать под Авдеевку", – предположил экс-сотрудник СБУ.

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