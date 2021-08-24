Согласился с Путиным и призвал не быть Анти-Россией: Кучма написал статью о независимости

Ко Дню Независимости второй президент Леонид Кучма написал статью под названием "Формула Независимости". В ней он поднял тему войны на Донбассе, сильной экономики и государства-агрессора.

Кучма пишет о необратимых результатах войны с Россией. Он отметил о тысячах жертв, но одновременно и о народе, осознавшем свое единство именно во время войны.

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В страшном сне представить не мог, что тем президентом, который наконец объединит украинский народ, окажется Путин,

– подчеркнул Кучма.

Кучма согласился с высказыванием Путина

Украинский политик прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Украина становится "анти-Россией". По его словам, кто-то из патриотов воспринял это как комплимент. Однако в этом есть и угроза.

"А я тут соглашусь с Путиным. Это действительно угроза – стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться лишь на негативе, только чтобы "не как у них". Отражение не живет самостоятельной жизнью", – считает второй президент.

Он добавил, что Украина должна "оставаться собой": единой, самостоятельной, независимой. Кучма также озвучил наибольшие ценности государства: свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения.

Нужна сильная экономика

Кучма убежден, что главный вызов 90-х годов – это экономическая катастрофа, к борьбе с которой он прилагал основные усилия.

Поэтому политик сделал вывод, что без экономики, которая работает, не будет работать ничто. По словам Кучмы, независимость – это, когда ты не стоишь с протянутой рукой.

Войну на Донбассе отложили на 25 лет

Решающим моментом украинской судьбы Кучма называет события на Донбассе. Он называет их войной за независимость.

На восточном фронте наши ребята воевали и воюют не только за Мариуполь и Краматорск, а и за Киев и Одессу, за галицкие замки и надднепрянские села,

– отметил Кучма.

Президент подчеркнул, что линия фронта проходила не только на Донбассе.

В чем заключается формула независимости

Формулу Независимости, по мнению Кучмы, невозможно описать несколькими словами. Прежде всего это ценности и человек.

"Вера в свой народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине – все это и есть независимость... У каждого из нас – своя такая формула. И все они правильные, если дают ответ на вопрос, почему эта страна – моя. Почему я хочу жить в ней, для нее и с ней", – подытожил президент.