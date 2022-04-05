Сегодня удалось эвакуировать 1200 жителей Луганской области, – Гайдай

Сегодня, 5 апреля, эвакуировали в разные города Украины 1200 жителей Луганской области. Люди бегут от российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай на своей странице в телеграмме. Удалось эвакуировать людей из Северодонецка, Лисичанска, Кременной и Рубежного.

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Куда эвакуировали людей

Из Северодонецка вывезли 235 жителей: 60 уехали в поезд в Новозолотаровку, откуда можно добраться в другие регионы Украины. Еще 175 уехали в Славянск.

Из Лисичанска эвакуировали 622 человека: 417 – тоже в поезд в Новозолотаровке. 205 напрямую поехали в Днепр автобусами.

Также удалось вывезти 315 жителей Кременной и 15 жителей села Рубежное. Еще пять человек из Рубежного выехали своими силами.

Напомним, Сергей Гайдай рекомендует жителям Луганской области немедленно эвакуироваться из региона. Не стоит медлить: российская армия расстреливает гражданских, поэтому лучше заранее уехать в безопасные регионы.

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