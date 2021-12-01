Сохранил площадки для запуска ядерных ракет: Лукашенко продолжает угрожать Западу
Источник:"РИА новости"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что знает причину, почему он стал врагом для Запада. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
Лукашенко сказал, что его боятся не потому, что он диктатор. Европа и США опасаются того, что в Беларуси есть полностью сохраненные площадки для ядерного оружия и готовые к использованию.
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Лукашенко: Я все сохранил
По словам Лукашенко, в Беларуси взорвали лишь одну площадку для ядерного оружия. Это произошло по требованию бывшего российского президента Бориса Ельцина. Лукашенко заявил, что на Ельцина давил Запад, а он на него.
"Я сказал, что нет. Однако когда давление было невероятным, мы взорвали одну площадку. Это было в лесу", – сказал Лукашенко.
Я это все сохранил. Американцы меня постоянно спрашивали, зачем. Я до сих пор не отвечаю на этот вопрос,
– добавил он.