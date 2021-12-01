Сохранил площадки для запуска ядерных ракет: Лукашенко продолжает угрожать Западу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что знает причину, почему он стал врагом для Запада. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Лукашенко сказал, что его боятся не потому, что он диктатор. Европа и США опасаются того, что в Беларуси есть полностью сохраненные площадки для ядерного оружия и готовые к использованию.

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Лукашенко: Я все сохранил

По словам Лукашенко, в Беларуси взорвали лишь одну площадку для ядерного оружия. Это произошло по требованию бывшего российского президента Бориса Ельцина. Лукашенко заявил, что на Ельцина давил Запад, а он на него.

"Я сказал, что нет. Однако когда давление было невероятным, мы взорвали одну площадку. Это было в лесу", – сказал Лукашенко.

Я это все сохранил. Американцы меня постоянно спрашивали, зачем. Я до сих пор не отвечаю на этот вопрос,

– добавил он.

Лукашенко не исключает расположения в Беларуси российского ядерного оружия. Условием для этого является размещение таких систем Североатлантического альянса в Польше.