Россия хочет показать всем, что она чем-то нужна Китаю. Об этом 24 каналу сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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"Был флагман могущественного черноморского флота "Москва". И где эта "Москва"? Тихоокеанский флот "второго морского государства в мире" такой же фейк, как и черноморский", – убежден публицист.

Си Цзиньпинь не будет "нарываться"

По словам Пионтковского, Китаю не нужен такой военный союзник. Но с точки зрения политического пиара китайцы могут пугать американцев.

Могут они с китайцами прокатиться. Москва становится на цыпочки, пыжится и хочет изобразить какое-нибудь полноправное сотрудничество в военной и экономической отрасли с Китаем. Но там не о чем говорить. Это союз кролика и удава,

– подчеркнул Пионтковский.

Накануне в Си Цзиньпин приехал Дмитрий Медведев, который просил максимальную помощь, в том числе второсортные китайские технологии (чипы и интегральные схемы). В то же время Владимир Путин обещал расширение зон ускоренного развития между Владивостоком и Байкалом.

"Все это передается под контроль Китая. Китайские инвестиции, китайские технологии, китайские рабочие, китайские трудовые лагеря. Господин Си ему ответил, что это уже все и без участия россиян есть. Экономика этого огромного региона не может существовать без Китая",

– утверждает Пионтковский.

В начале пандемии коронавируса Россия совершила огромную ошибку – полностью закрыла границу с Китаем. "За два дня прибежали все хабаровские и властивостокские губернаторы прибежали в Кремль, что у них нет ни воды, ни электричества, ни хлеба", – отмечает Пионтковский. Следовательно, вся экономика региона, подчеркнул он, существует лишь как придаток и потребитель экономической машины Китая.

Публицист отметил, что Си Цзиньпинь пообещал что-нибудь "подбросить" России. Но "нарываться" на вторичные санкции со стороны американцев он не будет.

Украина оказывает на Китай более сильное влияние

По сообщению китайской стороны, Си Цзиньпинь заявил Дмитрию Медведеву, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального руководства. Однако это заявление, акцентирует Пионтковский, совершенно пустое.

Украина оказывает гораздо большее влияние на политику Китая, чем Россия. Китай и США ожидали успеха "социальной военной операции" в течение 5 дней. Если бы не героическое сопротивление украинского народа, победившего "вторую армию мира", сегодня Тайвань был бы поглощен Китаем. Тайванцы сами принесли бы ключи от своего острова,

– уверяет публицист.

Он подчеркивает: Украина еще до конца не закончила борьбу за собственную независимость, но она уже освободила народы постсоветского пространства. Все увидели, как по-другому с Россией стали говорить Казахстан, Азербайджан и другие страны.

"Это также результат героических успехов ВСУ. Путинская Россия уже совершенно не фактор международных отношений", – резюмировал российский публицист из США.

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