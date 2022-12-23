Росія хоче показати усім, що вона чимось потрібна Китаю. Про це 24 каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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"Був флагман могутнього чорноморського флоту "Москва". І де ця "Москва"? Тихоокеанський флот "другої морської держави у світі" такий самий фейк, як і чорноморський", – переконаний публіцист.

Сі Цзіньпінь не буде "нариватися"

За словами Піонтковського, Китаю не потрібен такий військовий союзник. Але з точки зору політичного піару китайці можуть лякати американців.

Можуть вони з китайцями покататися. Москва стає навшпиньки, пижиться і хоче зобразити якесь повноправне співробітництво у військовій та економічній галузі з Китаєм. Але там немає про що говорити. Це союз кролика та удава,

– наголосив Піонтковський.

Напередодні до Сі Цзіньпіна приїхав Дмітрій Мєдвєдєв, який просив максимальну допомогу, зокрема другосортні китайські технології (чипи та інтегральні схеми). Натомість Владімір Путін обіцяв розширення зон прискореного розвитку між Владивостоком та Байкалом.

"Усе це передається під контроль Китаю. Китайські інвестиції, китайські технології, китайські робітники, китайські трудові табори. Пан Сі йому відповів, що це вже усе і без участі росіян є. Економіка цього величезного регіону не може існувати без Китаю",

– стверджує Піонтковський.

На початку пандемії коронавірусу Росія зробила величезну помилку – повністю закрила кордон з Китаєм. "За два дні прибігли усі хабаровські та владивостоцькі губернатори прибігли до Кремля, що в них немає ані води, ані електрики, ані хліба", – відзначає Піонтковський. Відтак уся економіка регіону, наголосив він, існує лише як придаток та споживач економічної машини Китаю.

Публіцист зауважив, що Сі Цзіньпінь пообіцяв щось "підкинути" Росії. Але "нариватися" на вторинні санкції з боку американців він не буде.

Україна здійснює на Китай сильніший вплив

За повідомленням китайської сторони, Сі Цзіньпінь заявив Дмітрію Мєдвєдєву, що Китай готовий йти на зближення з Росією заради справедливішого глобального керівництва. Проте ця заява, акцентує Піонтковський, абсолютно пуста.

Україна здійснює значно більше впливу на політику Китаю, ніж Росія. Китай та США очікували успіху "соціальної військової операції" впродовж 5 днів. Якби не героїчний спротив українського народу, який переміг "другу армію світу", сьогодні Тайвань був би поглинутий Китаєм. Тайванці самі принесли б ключі від свого острова,

– запевняє публіцист.

Він підкреслює: Україна ще до кінця не закінчила боротьбу за власну незалежність, але вона вже звільнила народи пострадянського простору. Усі побачили, наскільки по-іншому з Росією почали говорити Казахстан, Азербайджан та інші країни.

"Це також результат героїчних успіхів ЗСУ. Путінська Росія вже абсолютно не фактор міжнародних відносин", – резюмував російський публіцист зі США.

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