Союз молочных предприятий готовит план восстановления молочного сектора Украины для программы ЕС

Союз молочных предприятий в Украине разработает шаги по восстановлению в молочном секторе, которые необходимо выполнить перед вступлением в Евросоюз. Процесс пройдет в рамках программы Ukraine Facility.

Украина стремится к реализации программы Ukraine Facility ЕС, чтобы обеспечить финансовую стабильность и экономическое развитие страны. С этой целью Кабинет Министров создал межведомственную рабочую группу, в состав которой попал Союз молочных предприятий Украины (СМПУ).

Читайте также Страны ЕС просят продлить запрет на импорт украинского зерна

СМПУ разработает план по восстановлению в молочном секторе страны

Известно, что первое заседание группы прошло 31 июля. Проект плана Ukraine Facility должен быть разработан до 15 сентября этого года, а подать предложения для секторальных стратегий – до 15 ноября.

Ukraine Facility – это финансовый инструмент, инициированный Евросоюзом. Он предусматривает выделение до 50 миллиардов евро в четырехлетний период для восстановления и поддержки Украины.

Программа проекта будет включать следующие шаги:

финансовую помощь в форме грантов и ссуд для обеспечения экономической стабильности страны;

специальную инвестиционную структуру, которая привлечет и мобилизует государственные и частные инвестиции для восстановления Украины;

предоставление технической помощи для поддержки реформ, муниципалитетов и гражданского общества.

Для имплементации Ukraine Facility правительство Украины готовит План восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также детализирует реформы и инвестиции, в том числе в агропромышленном комплексе Украины, которые необходимо будет осуществить в рамках процесса вступления в ЕС,

– отметили в Союзе молочных предприятий.