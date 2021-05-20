Об этом рассказал российский историк Андрей Зубов в интервью программы "Теории заговора". По его мнению, Россия может стать союзником для Западного мира, если станет "нормальной страной".

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О союзе России, Ирана и Китая

Сейчас Россия не может стать союзником Запада потому, что там считается ничем не лучше чем Китай, убежден Зубов. Поэтому российские власти и пытаются стать партнером для Ирана и Китая.

Если Россия будет дружить с Ираном и Китаем, то будет становиться все больше тоталитарной страной. Российскому народу это совсем не надо, потому что это не приведет ни к богатству, ни к счастью, ни к свободе,

– заверил Зубов.

Также российский историк пожелал Китаю и Ирану стать свободными демократическими странами. По его мнению, от этого стало бы лучше всему миру.

В то же время он подчеркнул, что Украина стремится дружить с Западом. Поэтому, как объяснил Зубов, украинцам придется "набираться Западного образа жизни, политики, экономики".

Полное интервью с Андреем Зубовым: смотрите видео

Борьба Украины и России

По его словам, в настоящее время между Украиной и Россией идет борьба, однако это не делает Украину автоматически союзником Запада. По мнению Зубова, в Украине продолжается война за человека, за его свободу. Конечно, это связано и с международными отношениями.

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Он отметил, что в современном мире нет Второй мировой войны, когда миллионы людей погибли и мир должен был идти на уступки Иосифу Сталину, ради того, чтобы выжить.

Сейчас не говорится о гибели Западного мира. Поэтому Китай враг значительно опаснее, чем Россия, безусловно,

– подчеркнул он.

Как России стать партнером Запада

Российской власти следует начинать сотрудничество с Западным миром через Крым, как пояснил историк. Он убежден, что Россия имеет шанс стать близким союзником Запада, одновременно Украине не за что бояться.

Россия станет союзником Запада только тогда, когда она станет хорошим соседом Украины, признав полностью ее территориальную неприкосновенность, ее границы, которые существовали до 2014 года. И восстановятся нормальные отношения,

– заявил Зубов.