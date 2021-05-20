Про це розповів російський історик Андрій Зубов в інтерв'ю програми "Теории заговора". На його думку, Росія може стати союзником для Західного світу, якщо стане "нормальною країною".

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Про союз Росії, Ірану та Китаю

Наразі Росія не може стати союзником Заходу, бо там її вважають нічим не кращою за Китай, переконаний Зубов. Тому російська влада й намагається стати партнером для Ірану та Китаю.

Якщо Росія дружитиме з Іраном і Китаєм, ставатиме все більше тоталітарною країною. Російському народу це зовсім не треба, тому що це не приведе ні до багатства, ні щастя, ні свободи,

– запевнив Зубов.

Також російський історик побажав Китаю та Ірану стати вільними демократичними країнами. На його думку, від цього стало б краще усьому світу.

Водночас він підкреслив, що Україна прагне дружити зі Заходом. Тому, як пояснив Зубов, українцям доведеться "набиратись Західного способу життя, політики, економіки".

Повне інтерв'ю з Андрієм Зубовим: дивіться відео

Боротьба України та Росії

За його словами, наразі між Україною та Росією триває боротьба, однак це не робить Україну автоматично союзником Заходу. На думку Зубова, в Україні триває війна за людину, за її свободу. Звичайно, це пов'язано і з міжнародними відносинами.

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Він наголосив, що у сучасному світі немає Другої світової війни, коли мільйони людей загинули й світ мусів йти на уступи Йосипу Сталіну, заради того, щоб вижити.

Зараз не мовиться про загибель Західного світу. Тому Китай значно небезпечніший ворог, ніж Росія, безумовно,

– підкреслив він.

Як Росії стати партнером Заходу

Російській владі варто починати співпрацю із Західним світом через Крим, як пояснив історик. Він переконаний, що Росія має шанс стати близьким союзником Заходу, водночас Україні нема за що боятись.

Росія стане союзником Заходу тільки тоді, коли вона стане добрим сусідом України, признавши повністю її територіальну недоторканість, її кордони, які були до 2014 року. І відновляться нормальні відносини,

– заявив Зубов.