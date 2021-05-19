Тобто колишній президент України і проросійський олігарх прямо пов'язані один з одним. Про це в ефірі програми "Що це було?" повідомив політолог Юрій Романенко.

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За його словами, будь-яка людина може переглянути плівки і побачити, як Медведчук постійно говорить своїм співрозмовниками з Росії: "Я переговорю з Порошенком, зараз у мене буде з ним зустріч, він тільки повернувся".

Виходить, що якусь частину бойових дій вели за домовленістю обох сторін. Кривава театралізація, це фактично кривавий спектакль,

– зауважив Романенко.

Він наголосив, що домовленості між вищим керівництвом обох сторін – це зрада. Порошенко, як вважає експерт, наразі перебуває під пильним зором правоохоронних органів.

Політолог відзначив, що попри це, всім потрібно розібратись: хто ще втягнений в цю історію, хто давав відповідні накази тощо.

Розмови Медведчука з бойовиками: коротко