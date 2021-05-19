То есть бывший президент Украины и пророссийский олигарх напрямую связаны друг с другом. Об этом в эфире программы "Что это было?" сообщил политолог Юрий Романенко.
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По его словам, любой человек может пересмотреть пленки и увидеть, как Медведчук постоянно говорит своим собеседниками из России: "Я переговорю с Порошенко, сейчас у меня будет с ним встреча, он только вернулся".
Получается, что какую-то часть боевых действий вели по договоренности обеих сторон. Кровавая театрализация, это фактически кровавый спектакль,
– отметил Романенко.
Он отметил, что договоренности между высшим руководством обеих сторон – это предательство. Порошенко, как считает эксперт, сейчас находится под пристальным взором правоохранительных органов.
Политолог отметил, что несмотря на это, всем нужно разобраться: кто еще вовлечен в эту историю, кто давал соответствующие приказы и тому подобное.
Разговоры Медведчука с боевиками: коротко
- Проект Bihus.Info обнародовал расследование с записями, где Медведчук вел переговоры с боевиками, помощниками Путина и главарями незаконных вооруженных формирований.
- Во время разговоров голос вероятно Медведчука упоминает имя Порошенко, отметив, что именно тогдашний президент уполномочил его переговоры.
- Согласно расследованию, олигарх не только передавал информацию на Банковую, но и пытался влиять на Порошенко, чтобы тот принимал решения, о которых просит Москва, в частности военные.