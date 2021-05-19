То есть бывший президент Украины и пророссийский олигарх напрямую связаны друг с другом. Об этом в эфире программы "Что это было?" сообщил политолог Юрий Романенко.

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По его словам, любой человек может пересмотреть пленки и увидеть, как Медведчук постоянно говорит своим собеседниками из России: "Я переговорю с Порошенко, сейчас у меня будет с ним встреча, он только вернулся".

Получается, что какую-то часть боевых действий вели по договоренности обеих сторон. Кровавая театрализация, это фактически кровавый спектакль,

– отметил Романенко.

Он отметил, что договоренности между высшим руководством обеих сторон – это предательство. Порошенко, как считает эксперт, сейчас находится под пристальным взором правоохранительных органов.

Политолог отметил, что несмотря на это, всем нужно разобраться: кто еще вовлечен в эту историю, кто давал соответствующие приказы и тому подобное.

Разговоры Медведчука с боевиками: коротко