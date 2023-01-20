Ожидается, что военная помощь достигнет миллиардов долларов. Официальные лица из 50 стран заключили соглашение в пятницу. В него войдут бронетранспортеры, ракеты и ракеты, артиллерийские снаряды и системы противовоздушной обороны.
Кстати говоря Германия анонсировала весенний пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро
Глава высшего военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в такой войне необходимо любое оборудование.
Помощь союзников
- Представители США заявили, что планируют отправить около 100 боевых машин Stryker. Это помощь в рамках поставки оружия стоимостью около 2,5 миллиарда долларов.
- Эстония заявила, что пошлет Украине свой крупнейший пакет военной помощи, включая дистанционное огневое и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 миллионов евро.
- Великобритания подтвердила, что передаст танки Challenger 2, а также заявила, что поставит 600 ракет Brimstone.
Более того, это не весь объем помощи партнеров. Поддерживать Украину обязались Польша, Латвия, Литва, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия.
Танки пока не передают
Однако на заседании "Рамштайна" надеялись, что Германия одобрит решение о танках "Леопард" для Украины. Впрочем, пока этого не произошло.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский попросил увеличить количество оружия. Он подчеркнул, что время – это российское оружие, поэтому партнерам следует ускорить решение. Украина благодарна за поддержку, однако сотни спасибо – это не сотни танков.
ВСУ должны пробить оборону оккупантов
Заместитель министра обороны США по политике Колин Кал подтвердил, что россияне закапываются. Они роют траншеи и закладывают мины.
Поэтому, по его словам, Украине нужно больше мотопехоты и бронетранспортеров, чтобы пробить сильно укрепленную российскую оборону.