Очікують, що військова допомога сягне мільярдів доларів. Офіційні особи з 50 країн уклали угоду в п'ятницю. Туди увійдуть бронетранспортери, ракети та ракети, артилерійські снаряди та системи протиповітряної оборони.

До речі Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро

Голова вищого військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що в такій війні необхідне будь-яке обладнання.

Допомога союзників

Представники США заявили, що планують відправити близько 100 бойових машин Stryker. Це допомога в межах поставки зброї вартістю приблизно 2,5 мільярда доларів.

Естонія заявила, що надішле Україні свій найбільший пакет військової допомоги, включаючи дистанційну вогневу та протитанкову зброю, а також боєприпаси на загальну суму 113 мільйонів євро.

Великобританія підтвердила, що передасть танки Challenger 2, а також заявила, що поставить 600 ракет Brimstone.

Ба більше, це не весь обсяг допомоги партнерів. Підтримувати Україну зобов'язалась Польща, Латвія, Литва, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина.

Танки поки не передають

Однак під час засідання "Рамштайну" сподівались, що Німеччина схвалить рішення про танки "Леопард" для України. Втім, наразі цього не сталось.