Как союзники повлияли на наступление ВСУ

Характерно, что никаких стратегических целей в этом направлении у врага не просматривается. Скорее всего, его наступление имеет цель намерено оттянуть украинские силы по другим направлениям, в частности, из Бердянского.

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Там наши подошли к первой линии обороны на дальность полевой артиллерии 10 – 12 километров, в наступлении привлечены резервы ВСУ из тех, что готовились в странах НАТО. За этой линией открывается оперативное пространство. Но она пока не прорвана, продолжаются ожесточенные бои с большими потерями по обе стороны.

На Юге в районе Херсона – позиционные бои, то есть определенное затишье. Однако это затишье напоминает сжатую пружину, которая может начать стремительно разворачиваться. Прорыв вражеской обороны на Бердянском направлении, безусловно, вызовет оживление наступательных действий ВСУ в направлении Крыма.

На интенсификацию наступления ВСУ, на мой взгляд, в значительной степени повлияла позиция наших союзников, в том числе США.

Регулярные контакты высокопоставленных чиновников США и России не являются секретом. С одной стороны, такие контакты положительны, так как они уменьшают вероятность использования недоимперией тактического ядерного оружия. С другой стороны, как следствие таких контактов постоянно возникает тема переговоров Украины с недоимперией.

Разница в отношении переговоров

Я часто вспоминаю тему переговоров не потому, что мне нравится. Совершенно наоборот. Однако нам нужно знать, что у нас и цивилизованного мира отношение к переговорам ради прекращения боевых действий диаметрально противоположно. Там воспринимают войну как продолжение интернациональной политики и экономики другими способами. Война для современного Запада – это бессмыслица, потому что это потери. Соответственно, повоевали и при первой возможности сели договариваться.

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А вот войну на уничтожение, развязанную против Украины недоимперией, на Западе не понимают. Кстати, равно как и в случае противостояния Израиля и арабских экстремистов, отрицающих само право Израиля на существование.

По моей информации, позиция США, которую поддерживает Великобритания (о других все давно известно), такова: "Если можете наступать – начинайте решительное наступление. Если не можете – начинайте переговоры". Совершенно прагматично, без всякого экзистенциального тумана.

Видимо, именно такая позиция главных союзников и вызвала известный сарказм президента Владимира Зеленского, а также резонансное интервью главкома Валерия Залужного о том, что ВСУ будут воевать до победы хоть оружием НАТО, хоть украинским, хоть трофейным.

Ситуация на всех фронтах и, собственно, успеваемость массированного наступления ВСУ определятся в течение недели – двух. Однако просто ждать и верить в ВСУ недостаточно.

Какое мнение Украина должна донести до мира

Убежден, что именно сейчас Украина должна обратиться (формы могут быть разными) ко всем поддерживающим ее с обращением. В нем нужно отметить, в частности, следующее:

1. Украина констатирует, что агрессивная неспровоцированная война, развязанная Россией, поменяла характер – сейчас это война на истощение. Но остается неизменной ее цель – уничтожение Украины как демократического независимого государства, направляющегося к европейскому сообществу.

2. Украина честно и ответственно признает, что мы имеем существенные проблемы на своем демократическом пути, в частности, с коррупцией, с определенными притеснениями свободы слова и вероисповедания, связанными с отражением враждебной агрессии.

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Мы понимаем, что без преодоления этих проблем существование демократической Украины невозможно, мы готовы их преодолевать. Но борьба с проблемами не имеет смысла без победы в войне, потому что Украина под контролем Кремля никогда не будет ни демократической, ни правовой, ни экономически состоятельной.

3. Украина обращается ко всем странам-союзникам с призывом безотлагательно развернуть совместное с нами производство оружия, техники, объектов критической инфраструктуры – всего, что необходимо для победы. Именно такая интеграция в мировые экономические процессы станет гарантией не только освобождения оккупированных территорий Украины, но и неуклонности ее движения по демократическому пути и преодоления до сих пор существующих в нашей общественно-политической жизни проблем.

Ситуация, когда мы только просим помочь – оружием и деньгами – себя уже исчерпала и не работает. Сейчас нужно становиться полезным для мира и постепенно, шаг за шагом, становиться самодостаточным. Понятно, что ограничиться обращением недостаточно: слова придется подкреплять реальными, а не пиарными делами.

Без честного признания проблем решить их невозможно. Да, это сложно. Но такой наш – украинский – путь.