Соколова может получить "героя России", - Арестович об обнародованных журналисткой документах

Журналистка Янина Соколова опубликовала внутренние документы, "ранее не публиковавшиеся". Она заверила, что они якобы свидетельствуют о том, кто из высших эшалонов власти участвовал в операции с вагнеровцами.

Соответствующие документы журналистка Янина Соколова обнародовала на своей странице в фейсбуке. Их прокомментировал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Заметьте Есть ответ, – "слуга" Жмеренецкий о вероятности утечки в спецоперации с вагнеровцами

Документы с грифом "совершенно секретно"

Алексей Арестович написал на своей странице в фейсбуке, что фото документов, обнародованных Яниной Соколовой, имеют гриф "совершенно секретно". Следовательно, их достоверность нужно проверять.

Политик подчеркнул, что копия одного из документов, похоже, была сделана еще до его официальной регистрации в делопроизводстве. Цель таких действий, скорее всего, преступная.

То есть, кто-то сделал копию совершенно секретного документа. Это возможно только в двух случаях: он враг и делал это системно (в интересах кого?), или он готовил их для дальнейшего использования в медийной сфере, заранее,

– предположил Арестович.

Он объяснил, что любое из этих действий имеет признаки тяжкого преступления против нацбезопасности. Алексей Арестович заявил, что объяснить документы должны СБУ и ДБР.

О чем идет речь:

если документы подлинные, то это уголовное дело за разглашение государственной тайны, что может привести к тяжким последствиям;

если фейковые – Янина Соколова должна объяснить свои мотивы относительно публикации.

Ни слова о причинах переноса или отмены

Арестович объяснил, что "в опубликованных документах нет ни слова о причинах и порядке принятия решения об отмене или переносе операции. Упоминается лишь факт, что уже неоднократно и открыто упоминалось.

То есть, ни одного факта слива информации во время или после совещания в ОП тогда в опубликованных Яниной документах не содержится. А вот все, что содержится – выглядит очень конфиденциально,

– заявил Арестович.

Политик обнародовал два варианта фото документов / Фото Алексея Арестовича

Что известно об опубликованных Яниной Соколовой документах

Журналистка Янина Соколова 18 ноября на своей странице в фейсбуке опубликовала документы, которые "считают оригинальными".

Она уверила, что "они публикуются впервые".

По словам Соколовой, флешку с документами подбросили в ее рабочий офис несколько дней назад.

Она также рассказала, что там есть отчет о спецоперации "Авеню" от 2020 года с подписью тогдашнего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы.

Также в документах говорится о запланированных на июль-август рейсах Turkish Airlines. Именно ими должны были лететь русские наемники, завербованные для работы в Венесуэле.

Также речь о том, что эти действия осуществлялись по решению "высшего военно-политического руководства" Украины.

Янина Соколова опубликовала документы, касающиеся вагнергейта / Фото из фейсбука Янины Соколовой

Кратко о расследовании Bellingcat

Bellingcat и The Insider 17 ноября обнародовали первую часть расследования о вероятном срыве операции с вагнеровцами.

Цель операции была показать и разоблачить деятельность российских спецслужб и террористов ЧВК "Вагнер".

В расследовании говорится, что Владимир Зеленский впервые узнал о спецоперации 15 июня 2020 года.

По версии расследователей, в общем президент одобрил идею и попросил подробный план. Его 1 июля утвердил Министр обороны.

В расследовании рассказали, что отложить спецоперацию предложил глава ОП Андрей Ермак. Власти хотели не сорвать соглашение о перемирии на Донбассе.

По версии Bellingcat, операцию отсрочили на 5 дней, что привело к срыву.

Впрочем, расследователи не обнародовали данные о том, что операцию якобы "слили".

Полный текст публикации Алексея Арестовича:

– Оба документа, выложенные Яниной Соколовой – с грифом "совершенно секретно".

Причем копия второго документа, похоже, сделана до его официальной регистрации в делопроизводстве.

То есть кто-то сделал копию (!!!) вполне секретного документа.

Это возможно только в двух случаях:

– он враг и делал это системно (в пользу кого?);

– он сразу готовил их для дальнейшего использования в медийной сфере, заранее.

В любом случае – это действие, имеющее признаки тяжкого преступления против национальной безопасности.

Теперь дело за правоохранительными органами.

Тем, кто это сделал, было бы лучше действительно застрелиться. Это уже не фигура речи.

Теперь наше общество тоже должно дать оценку таким вещи.

В его ли интересах поощрять утечку соверпшенно секретных документов из разведки воюющего государства – каким бы это ни было способом?

И хотелось бы оценки журналистского сообщества – подобных действий журналистов:

– за детальное раскрытие замысла секретной операции (методы, способы, ресурсы) + привлеченных конфиденциальных лиц и их роли (что позволяет россиянам совсем немного поработать для их идентификации и задержания/ликвидации) Соколова может получить…. звезду "Героя РФ".

Если мы нормальное общество, заинтересованное в своем выживании, остается один вариант: всех, кто крутит эту историю таким способом, выбрасывая секретные документы, – связать и утопить.

По закону, конечно.

Вот сейчас и проверим – чего мы все стоим.

Самое главное, если оценивать это как "журналистский долг":

– что должны были показать эти документы?

– чего мы еще не знаем? Позывные агентов? Их месторасположение? Хронологию операции?

Какая такая "сцспільно " преследуется важлива мета" преследуется публикацией этих документов?

——

Янина даже представления не имеет, как подло и опасно она поступила.

По отношению к этой самой украинской разведки, которую взялась защищать.

Просто потому, что не понимает в специфике.

Но тот, кто это слил – точно знает.

А теперь слово за СБУ/ДБР.

Так тут все просто – компетентные структуры (ГУР, СБУ, ДБР, ГПУ или кто-то…) должны подтвердить или опровергнуть подлинность документов.

Если подлинные, то это уголовное дело за разглашение государственной тайны, что может привести к тяжелым последствиям.

Если фейк, то объявить об этом, и тогда Янина пусть пытается объяснить свои мотивы, когда принимала решение взять эту информацию и опубликовать.

Эти мотивы тем более интересны, что в опубликованных документах нет ни слова про причины и порядок принятия решения об отмене/перенесении операции. Упоминается лишь тот факт, что уже неоднократно и открыто упоминалось.

То есть, никакого факта слива информации во время или после совещания в ОП тогда в опубликованных Яниной документах не содержится.

А вот все, что содержится, выглядит очень конфиденциально.