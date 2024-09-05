Впоследствии указы на их увольнение подписал Владимир Зеленский. Их увольнения состоялись в рамках перезагрузки Кабмина.

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Зеленский подписал указы на увольнение

Вечером 5 сентября на сайте Офиса президента появился указ об увольнении Точицкого с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины.

Другим указом был уволен Кулеба с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины. Ну и последней пока была уволена Соколовская с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины.

Что этому предшествовало