Згодом укази на їх звільнення підписав Володимир Зеленський. Їх звільнення відбулися в рамках перезавантаження Кабміну.

Дивіться також Зеленський прокоментував низку відставок у Кабміні

Зеленський підписав укази на звільнення

Увечері 5 вересня на сайті Офісу президента з'явився указ про звільнення Точицького з посади Заступника Керівника Офісу Президента України.

Іншим указом було звільнено Кулебу з посади Заступника Керівника Офісу Президента України. Ну і останньою наразі було звільнено Соколовську з посади Заступника Керівника Офісу Президента України.

Що цьому передувало