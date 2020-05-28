Сокращение флота, новые тарифы, бронирование по-новому: как МАУ будет выходить из кризиса

Пожалуй, ни для кого не секрет, что из-за кризиса едва ли не больше всего пострадали авиакомпании, поскольку туризм и любые путешествия в один момент фактически остановились. Теперь компании ищут варианты, как восстанавливать полеты и выходить из кризиса. Среди них и "Международные авиалинии Украины".

Авиакомпания готовится к реализации бизнес-стратегии, направленной на возобновление полетов, сообщает пресс-служба МАУ.

Интересно МАУ не восстановит международные полеты ранее 1 июля: каких еще изменений ждать пассажирам

Когда возобновятся полеты

Предварительно международные полеты в Украине возобновят с 15 июня, а внутренние – еще быстрее. Впрочем, в "Международных авиалиниях Украины" уже заявили, что свои полеты возобновят не раньше чем 1 июля.

Восстановление полетов МАУ будет проходить в два этапа. Первый из них продлится до апреля 2021 года и предусматривает восстановление внутренних перевозок и международные среднемагистральные рейсы – от 3 до 6 часов.

Второй этап будет после нормализации трафика полетов. Он предусматривает восстановление минимальной международной сети рейсов. Выполнение дальних рейсов – от 6 до 12 часов – возможны лишь примерно с марта 2021 года.

Как карантин повлиял на МАУ?По разным оценкам, потери авиакомпаний в мире из-за пандемии коронавируса оцениваются от 400 до 450 миллиардов долларов. Это по меньшей мере 11 триллиардов гривен.



В этой колоссальной сумме есть и сравнительно незначительная доля МАУ. В компании ожидают, что пассажиропоток в этом году снизится на 46% – до 1,9 миллиона пассажиров. При этом почти 1 миллион из них – это пассажиры, которых перевезли в первые 2,5 месяца года еще до карантина.



Из-за остановки авиаперевозок, пострадала не только сама компания, но и ее сотрудники. Так, от введения карантина в МАУ уволили более 900 сотрудников.

Какие нововведения планирует компания МАУ

Прежде всего компания сократит свой флот. В начале возобновления полетов будут задействованы только 14 воздушных судов. В дальнейшем их количество увеличат вдвое – до 28. Сокращенные самолеты – это в основном суда дальнемагистрального флота.

Кроме того, МАУ планирует изменить свою тарифную политику. В то же время пока неясно, означает ли это снижение тарифов, их повышение или просто новый подход к ценоформированию.

Также будет введено еще несколько изменений:

уменьшение площади салонов бизнес-класса;

увеличение доли прямых продаж билетов через сайт;

введение сервиса полного цикла, который позволит пассажирам самостоятельно вносить изменения в бронирования.

Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель – сохранить компанию и ключевой персонал, в частности – летный,

– заявил гендиректор МАУ Евгений Дыхне.