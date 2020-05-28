Скорочення флоту, нові тарифи, бронювання по-новому: МАУ шукає способи виходу з кризи

Мабуть, ні для кого не секрет, що через кризу чи не найбльше постраждали авіакомпанії, позаяк туризм і будь-які подорожі в один момент фактично зупинилися. Тепер компанії шукають варіанти, як відновлювати польоти і виходити з кризи. Серед них і "Міжнародні авіалінії України".

Авіакомпанія готується до реалізації бізнес-стратегії, спрямованої на відновлення польотів, повідомляє пресслужба МАУ.

Цікаво МАУ не відновить міжнародні польоти раніше 1 липня: яких ще змін чекати пасажирам

Коли відновляться польоти

Попередньо міжнародні польоти в Україні відновлять з 15 червня, а внутрішні – ще швидше. Втім у "Міжнародних авіалініях України" вже заявили, що свої польоти відновлять не швидше як 1 липня.

Відновлення польотів МАУ відбуватиметься у два етапи. Перший з них триватиме аж до квітня 2021 року й передбачає відновлення внутрішніх перевезень та міжнародні середньомагістральні рейси – від 3 до 6 годин.

Другий етап буде після нормалізації трафіку польотів. Він передбачає відновлення мінімальної міжнародної мережі рейсів. Виконання далеких рейсів – від 6 до 12 годин – можливі лише приблизно з березня 2021 року.

Як карантин вплинув на МАУ?За різними оцінками, втрати авіакомпаній у світі через пандемії коронавірусу оцінюються від 400 до 450 мільярдів доларів. Це щонайменше 11 трильярдів гривень.



У цій колосальній сумі є й порівняно незначна частка МАУ. У компанії очікують, що пасажиропотік цього року знизиться на 46% – до 1,9 мільйона пасажирів. При цьому майже 1 мільйон з них – це пасажири, яких перевезли у перші 2,5 місяці року ще до карантину.



Через зупинку авіаперевезень, постраждала не лише сама компанія, а й її співробітники. Так, від запровадження карантину в МАУ звільнили понад 900 співробітників.

Які нововведення планує компанія МАУ

Передовсім компанія скоротить свій флот. На початку відновлення польотів будуть задіяні лише 14 повітряних суден. У подальшому їхню кількість збільшать удвоє – до 28. Скорочені літаки – це здебільшого судна далекомагістрального флоту.

Крім того, МАУ планує змінити свою тарифну політику. Водночас поки не зрозуміло, означає це зниження тарифів, їхнє підвищення чи просто новий підхід до ціноформування.

Також буде запроваджено ще декілька цікавих змін:

зменшення площі салонів бізнес-класу;

збільшення частки прямих продажів квитків через сайт;

запровадження сервісу повного циклу, який дозволить пасажирам самостійно вносити зміни до бронювання.

Наразі менеджмент компанії вживає всіх можливих заходів зі скорочення витрат і генерування доходів від разових рейсів. Наша мета – зберегти компанію і ключовий персонал, зокрема – льотний,

– заявив гендиректор МАУ Євгеній Дихне.