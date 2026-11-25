Диктатор Владимир Путин признал, что ситуация на рынке нефтепродуктов в России сложная. Он уже жаловался на постоянные атаки украинских беспилотников на НПЗ.

О существенных пробелах в кремлевской пропаганде говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики обратили внимание, что российскому диктатору становится все труднее убеждать население в отсутствии угроз, когда война напрямую влияет на повседневную жизнь. Такие удары разрушают иллюзию, создаваемую Кремлем, что в России безопасно и спокойно.

Как атаки бьют по российской экономике

Несмотря на попытки Путина преуменьшить масштаб ущерба и заявить об отсутствии критических последствий, в России экстренно ограничили экспорт топлива. Кроме того, там выделили субсидии отечественным нефтяным компаниям для компенсации импорта и изменили правила биржевой торговли бензином и дизельным топливом.

По оценкам аналитиков, украинские атаки в середине лета 2026 года спровоцировали острый дефицит бензина в нескольких регионах России, а удары с конца октября сократили общие объемы нефтепереработки примерно на 30%. Чтобы хоть как-то закрыть дыры на рынке, Москва еще в июле начала импортировать бензин морским путем, а в октябре объемы таких закупок достигли рекордной отметки.

Война все ближе к россиянам

Попытки оградить население от реальности обходятся российскому бюджету все дороже. В то же время россияне регулярно сталкиваются со взрывами, обломками дронов, закрытием аэропортов, масштабными отключениями интернета и ростом цен на топливо. В отличие от вымышленных успехов на передовой, эти последствия люди видят собственными глазами, что нивелирует заявления Кремля о полном контроле над ситуацией.

Ситуация дополнительно обострилась в ноябре, когда украинские силы нанесли удары по пяти крупнейшим НПЗ России. В частности, в ночь на 18 ноября под ударами дронов оказались Ильский и Афипский заводы в Краснодарском крае, где вспыхнули пожары, а 23 ноября беспилотники повторно провели атаку на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане.

Добавим, что диктатор Путин во время заседания комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса прямо предложил строить новые нефтеперерабатывающие заводы на Дальнем Востоке и в Сибири, куда трудно дотянуться беспилотниками.