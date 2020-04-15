Сокрушительные пожары в Чернобыльской зоне: сколько туристических объектов потеряла Украина

Украинским спасателям удалось потушить масштабные пожары, которые 11 дней подряд горели в Чернобыльской зоне. В результате возгорания выгорело несколько сел, пострадало много животных. К тому же, Украина потеряла более 30% туристических объектов в зоне отчуждения.

Председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко отметил, что поджоги могли быть преднамеренными, а не вызванными поджогами сухой травы. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Емельяненко объяснил: из-за большого спроса мира на историю Чернобыля в 2020 году прогнозировали дефицит туристических объектов в зоне отчуждения. "Мы разрабатывали новые маршруты, чтобы распределить людей по территории Чернобыльской зоны, показать им больше локаций", – отметил он.

И добавил, что теперь ситуация значительно усложнилась. Ведь в результате пожаров туристическая отрасль понесла немалые убытки: потеряно более 30% объектов, которые ранее показывали посетителям.

Важно. Пламя добралось до города Припять. Сгорел частично и знаменитый "рыжий лес". В опасности было и хранилище радиоактивных отходов "Подлесный" – всего в 2 километрах от него бушевал пожар.Дотла выгорели также 12 сел – в частности, Лелев, Копачи, Полесское и Грезля. От огня пострадал и сам город Чернобыль.

"Села Чернобыльской зоны, в которых годами не живут люди, находились в таком состоянии... Можно было зайти на участки, заглянуть в дома, где жили люди, увидеть быт этих местностей. Это были очень аутентичные полесские поселки. Не думаю, что их можно восстановить", – считает Емельяненко.

Воспроизвести все в том виде, как было до пожаров, невозможно. Но когда я увидел, что произошло, предложил воспроизводить эти локации с помощью современных технологий. Например, технологии дополненной реальности,

– отметил он.

Председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров пояснил, что фото и видео утерянных локаций сохранились. Поэтому, вероятно, можно будет показывать людям со всего мира, что там было, используя новейшие технологии.

Кроме этого, Емельяненко объяснил, сколько времени нужно на восстановление экосистемы, которая образовалась за 34 года после аварии на ЧАЭС. Он считает, что она годами, а то и десятилетиями будет восстанавливаться после нанесенного ей вреда.

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"Я понимаю, что растения и животные в каком-то количестве вернутся туда уже совсем скоро. Например, лошади Пржевальского, которые живут в поселке Копачи, бежали от огня, когда начался пожар. Но когда пламя утихло, они вернулись туда, где жили всю свою жизнь", – рассказал он.

Однако там сейчас нет еды. Подозреваю, они могут мигрировать даже на территорию белорусской чернобыльской зоны, там тоже есть огромный заповедник. Так Украина может лишиться огромного количества уникальных животных, – предостерег Емельянов.

Председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров призвал не паниковать. Ведь хоть кое-где в зоне отчуждения и есть несущественное превышение радиационного фона, этого недостаточно, чтобы нанести вред здоровью людей.

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